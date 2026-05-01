Ο Βίτορ Περέιρα συνεχίζει να παίρνει αναγνώριση για το έργο του, καθώς κατέκτησε το δεύτερο φετινό βραβείο του από τη League Managers Association για την καλύτερη προπονητική επίδοση της εβδομάδας.

Η διάκριση ήρθε μετά την εμφατική εκτός έδρας νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ με 5-0 απέναντι στη Σάντερλαντ, αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην αγωνιστική και επιβραβεύτηκε από την ένωση των προπονητών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός βλέπει την Νότιγχαμ Φόρεστ να παρουσιάζει σταθερά θετική εικόνα, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να επιβεβαιώνει την καλή της αγωνιστική κατάσταση.

«Άξια επιβράβευση, κόουτς» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση.