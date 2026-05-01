Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Οφέρ Γιανάι για να τραβήξει τα βλέμματα στο Game 2 της σειράς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταφέρνοντας για ακόμη μία φορά να γίνει viral.

Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας εμφανίστηκε δίπλα στον πάγκο κρατώντας ένα… βιβλίο και διαβάζοντας ήρεμα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο γήπεδο της Ρεάλ.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη, με την EuroLeague μάλιστα να κάνει σχετική ανάρτηση στα social media, σχολιάζοντας το σκηνικό που ξεχώρισε πριν την έναρξη του αγώνα.

Το βιβλίο που κρατούσε ο Γιανάι ήταν το «Μέτρα αυτό που μετράει» του Τζον Ντόερ, μια επιλογή που προκάλεσε ακόμη περισσότερη συζήτηση γύρω από την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.