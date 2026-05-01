Την πειθαρχική της απόφαση για τον Μάικ Τζέιμς γνωστοποίησε η EuroLeague, μετά την αποβολή του Αμερικανού γκαρντ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό στο ΣΕΦ.

Στον αρχηγό των Μονεγάσκων επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή, καθώς και πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως ο Τζέιμς θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά στο Game 3 της σειράς, χωρίς να απουσιάσει από την κρίσιμη συνέχεια των playoffs.

Ωστόσο, η τιμωρία παραμένει ενεργή με αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση νέας παράβασης στο μέλλον, η ποινή μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα”.