Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε σήμερα (26/4) το μεσημέρι στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR. Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας (27/4) οι πράσινοι θα προπονηθούν εκ νέου στην Αθήνα πριν αναχωρήσουν για τη Βαλένθια, εν όψει των Game 1 και Game 2 με την Valencia Basket για τα […]
Ο ιδιαίτερος τρόπος, με τον οποίο ο Φουρνιέ συνεχάρη τον MVP Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου στην EuroLeague και ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να τον συγχαρεί με έναν μοναδικό τρόπο. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανάρτησε μια φωτογραφία του Βεζένκοβ, όπου εκείνος κοιμάται στο αεροπλάνο, καταλαμβάνοντας τρεις θέσεις. Στη λεζάντα της εικόνας έγραψε απλά “MVP”. Μάλιστα, η EuroLeague αντέδρασε άμεσα, σχολιάζοντας κάτω από […]
O Σιάο ευχαρίστησε τους Γιάννη και Θανάση: «Η στήριξή σας σημαίνει τα πάντα»
Στο Παλέ, ο Άρης αντιμετώπισε τον Πανιώνιο στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν και να στέλνουν τους «κυανέρυθρους» στην Elite League. Η αναμέτρηση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς το γήπεδο γέμισε με σπουδαίες προσωπικότητες, με την παρουσία του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς και της μητέρας τους, Βερόνικας. Η οικογένεια […]
Ολυμπιακός για το MVP του Βεζένκοφ: «Υπόκλιση, είναι μόνο η αρχή»
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο ΜVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον αστέρα του. Αναλυτικά το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. […]