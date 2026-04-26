Μια ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε στο Αλεξάνδρειο μετά την αναμέτρηση Άρης Betsson – Πανιώνιος, όπου Νίκος Γκάλης, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκαν μαζί και φωτογραφήθηκαν, δημιουργώντας ένα κλικ που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συνομιλήσουν, να δουν τον αγώνα μαζί και να αποτυπώσουν τη στιγμή σε μια όμορφη και ξεχωριστή φωτογραφία.

Η παρουσία τους στο γήπεδο του Άρη μετά τη νίκη επί του Πανιωνίου προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φίλους του μπάσκετ, με την εικόνα να γίνεται γρήγορα viral στα social media.