Δυσάρεστα νέα συγκλονίζουν την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς ο επτάχρονος Γιώργος, φίλαθλος του συλλόγου που πάλευε με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (23/4).

Η ιστορία του μικρού παιδιού είχε αγγίξει βαθιά την τοπική κοινωνία της Αριδαίας, με τους φίλους του ΠΑΟΚ και τους οργανωμένους συνδέσμους να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, οργανώνοντας δράσεις και συγκεντρώνοντας χρήματα για την υποστήριξη του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Σ.Φ ΠΑΟΚ της Έδεσσας εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του μικρού μαχητή, αναφέροντας: «Με μεγαλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρεταμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».