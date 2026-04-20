Ο 19χρονος Ταχίρις Ντος Σάντος έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα στην επαγγελματική του καριέρα, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Μετς, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή που περιλάμβανε τον σοβαρό τραυματισμό του στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που ανήκει στον γαλλικό σύλλογο από παιδική ηλικία, είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τραγικό περιστατικό της παραμονής Πρωτοχρονιάς, όπου υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα.

Μετά από μήνες αποκατάστασης, κατάφερε να επιστρέψει στη δράση και να επανενταχθεί αγωνιστικά.

Η Μετς ανακοίνωσε ότι ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως τον Ιούνιο του 2027, με δυνατότητα επέκτασης, ενώ ήδη έχει αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής, αγωνιζόμενος βασικός σε πρόσφατο παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας, με στόχο την προώθησή του στην πρώτη ομάδα.

«Αυτό είναι η κορύφωση πολλών χρόνων σκληρής δουλειάς, θυσιών και αποφασιστικότητας για να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο», δήλωσε ο ίδιος, 110 ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Αυτή η στιγμή έχει ακόμη πιο ιδιαίτερη σημασία μετά τους δύσκολους μήνες που πέρασα στο νοσοκομείο», αναφερόμενος στην αποκατάσταση από τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, τα οποία κάλυπταν το 30% του σώματός του, ενώ είχε καταφέρει να σώσει και τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Έχοντας επιστρέψει στη δράση πριν από δύο εβδομάδες με την ομάδα της καρδιάς του, στην οποία εντάχθηκε το 2014 σε ηλικία Κ9, ο Ντος Σάντος αγωνίστηκε βασικός το Σάββατο στην τρίτη κατηγορία και πλέον ελπίζει να φτάσει στην πρώτη ομάδα.

δήλωσε ο νεαρός, 110 ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Constellation στο Κραν – Μοντάνα, στην Ελβετία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100.