Ο δρ Ζαχί Χαουάς, ο διασημότερος αιγυπτιολόγος της εποχής μας και πρώτος υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, έχει συνδέσει το όνομά του με σπουδαίες ανακαλύψεις που ήρθαν στο φως χάρη στη σκαπάνη του. Παθιασμένος ομιλητής και σκληρός διαπραγματευτής, είναι γνωστός για την επιμονή του στους επαναπατρισμούς κλεμμένων αρχαιοτήτων από τη χώρα του.

Ο αρχαιολόγος – σταρ, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Αίγυπτο και τους ανεκτίμητους θησαυρούς της, μιλάει στα «Νέα» και τη Μαίρη Αδαμοπούλου για το ζήτημα του επαναπατρισμού των πολιτιστικών αγαθών και τη διεθνή διάσταση του θέματος.

«Είναι ζήτημα δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στο αν ο επαναπατρισμός αρχαιοτήτων, όπως η Στήλη της Ροζέτας ή τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αποτελεί ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης ή πολιτιστικής ισχύος, ο δρ Χαουάς σημειώνει: «Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και κάτι που πρέπει να προκύψει μέσα από την πίεση της κοινής γνώμης».

«Χαίρομαι πολύ που η Ελλάδα διεκδικεί τα αρχαία της από το Βρετανικό Μουσείο. Έχω ξεκινήσει δύο καμπάνιες: μία για την επιστροφή της Στήλης της Ροζέτας από το Βρετανικό Μουσείο και του Ζωδιακού Κύκλου της Δένδερας από το Λούβρο, και μία για την επιστροφή της προτομής της Νεφερτίτης από το Βερολίνο. Αυτά τα αντικείμενα είναι σύμβολα της αιγυπτιακής ταυτότητας και πρέπει να επιστραφούν».

Ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος τονίζει ακόμη: «Βλέπουμε, άλλωστε, τι συνέβη στο Βρετανικό Μουσείο: περίπου 2.000 αντικείμενα κλάπηκαν. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα τέτοιο ίδρυμα να προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά άλλων χωρών; Πιστεύω ότι πρέπει να οργανωθεί μια διεθνής διάσκεψη με χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία και άλλες που έχουν υποστεί απώλειες. Είναι πολύ σημαντικό».

«Αναγκαία η συνεργασία με την UNESCO»

Σχετικά με το αν μια τέτοια διεθνής πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, ο δρ Χαουάς απαντά: «Βεβαίως. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε σύντομα στην οργάνωση ενός συνεδρίου με την UNESCO ώστε να αλλάξουν οι κακοί κανόνες της: εκείνοι που θέλουν αντικείμενα τα οποία αφαιρέθηκαν πριν από το 1970 να μην μπορούν να επιστραφούν».