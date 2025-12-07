O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν, σε συνέντευξή του στους Times. Ο Όσμπορν χαρακτήρισε το ζήτημα ως το πιο «δυσεπίλυτο πρόβλημα» που αντιμετωπίζει το μουσείο εδώ και δύο αιώνες.

«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.

Ο Όσμπορν αναφέρθηκε σε μια πιθανή λύση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι οι ελληνικές απαιτήσεις είναι απολύτως κατανοητές. «Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», σημείωσε.

Επίσης, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου ανέφερε ακόμη ότι η θέση του στο ίδρυμα είναι «η καλύτερη δουλειά» που έχει αναλάβει, επισημαίνοντας ότι η πολιτική του εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα στη διαχείριση της σχέσης με την κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ανεξαρτησία του μουσείου.

Τέλος, ο Όσμπορν παραδέχτηκε πως όταν ανέλαβε καθήκοντα, το μουσείο βρισκόταν σε δύσκολη φάση, επηρεασμένο από την πανδημία και το σκάνδαλο κλοπής περίπου 2.000 αντικειμένων. Ωστόσο, εκτιμά ότι υπό τη νέα διεύθυνση του Νικ Κάλιναν και με τον ανανεωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης.