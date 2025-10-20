Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα – με καλεσμένη την αφρόκρεμα της βρετανικής κοινωνίας.
Στο εν λόγω δείπνο – που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου «Pink Ball», μιας βραδιάς υψηλής κοινωνίας και λαμπερών καλεσμένων – βρέθηκαν από τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ μέχρι και τον Μικ Τζάγκερ, την Ναόμι Κάμπελ και γνωστούς ηθοποιούς όπως την Κριστίν Σκοτ Τόμας και τον Σάσα Μπάρον Κοέν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι καλεσμένοι – περίπου 800 άτομα – κατέβαλαν το λιγότερο 2.000 λίρες το άτομο, προκειμένου να δειπνήσουν μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα. Το γεγονός καταγράφηκε σε μία φωτογραφία την οποία δημοσίευσε η Evening Standard. Η φωτογραφία προέρχεται από ανάρτηση στο Instagram και στη συνέχεια, πιθανόν να αφαιρέθηκε για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις. Στα διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία δεν υπάρχει επίσημο καρέ από την επίμαχη αίθουσα.
Λίνα Μενδώνη: «Προσβλητική ενέργεια»
Η Λίνα Μενδώνη καταδίκασε έντονα το δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, κάνοντας λόγο για ενέργεια που προσβάλλει τα πολιτιστικά αγαθά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός επεσήμανε ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.
«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη, σχολιάζοντας τη διοργάνωση του δείπνου στο Λονδίνο.
Όπως υπογράμμισε, «κατ’ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης».
Η υπουργός τόνισε ότι η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου «χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», επισημαίνοντας πως η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελούν το κύριο μέλημά του.
Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το μουσείο «για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία» απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά που φιλοξενεί.
Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη: «Το λιγότερο άστοχη» η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου
Ως «το λιγότερο άστοχη», χαρακτήρισε με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, την κίνηση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα.
«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», αναφέρει η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.