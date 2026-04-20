Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον καθοριστικό αγώνα των play-in απέναντι στη Μονακό, με την ομάδα να εμφανίζεται έτοιμη και το γήπεδο να αναμένεται γεμάτο από φιλάθλους που εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Στο πλαίσιο της Media Day, ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η Μονακό παραμένει επικίνδυνη παρά τα όποια αγωνιστικά ζητήματα μπορεί να αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της υποστήριξης του κόσμου, τονίζοντας ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέντι Οσμάν

Σχετικά με τις σκέψεις του πριν το παιχνίδι με τη Μονακό: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Σχετικά με το αν είναι πλεονέκτημα το ότι έπαιξαν πρόσφατα με τη Μονακό: «Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουν καλή ομάδα, εξαιρετικούς παίκτες και ξέρουν πώς να παίζουν, ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς.

Αλλά εδώ, μπροστά στον κόσμο μας, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση και θα κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πολλοί τονίζουν ότι η Μονακό έχει αυτή τη στιγμή οκτώ-εννέα υγιείς παίκτες, αλλά συνήθως σε αυτό το σημείο της σεζόν όλες οι ομάδες παίζουν με πιο μικρό ροτέισον, οπότε είναι περίπου το ίδιο.

Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οι παίκτες που έχουν τώρα είναι οι ίδιοι που έπαιζαν και στην κανονική περίοδο. Δεν νομίζω ότι έπαιζαν με 11 ή 12 παίκτες. Ήταν το ίδιο ροτέισον. Ο μόνος παίκτης που τους λείπει, νομίζω, είναι ο Μίροτιτς, σωστά;

Οπότε, έχουν ακόμα εξαιρετικούς παίκτες. Όπως είπα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι και παρότι αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, έκαναν καλή δουλειά στο να επιστρέψουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».