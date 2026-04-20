Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Μονακό (21/04, 20:00), με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού και να ζητά από τον κόσμο να δημιουργήσει δυνατή ατμόσφαιρα στο Telekom Center.

Για το ματς με τη Μονακό: “Είναι τελικός για εμάς. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τους φιλάθλους μας. Χρειαζόμαστε μία τρομερή και καυτή ατμόσφαιρα επειδή είναι καλή ομάδα με εμπειρία. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολός αγώνα και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πολεμήσουμε και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs.

Για το ρόστερ της Μονακό: “Αύριο η Μονακό δεν θα παίξει με οκτώ παίκτες, θα είναι πλήρες το ρόστερ και είναι διαφορετικό αυτό. Θα μαθαίνω ότι θα είναι πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό”.

Για τα play-in: “Θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα playoffs. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη, Την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final Four”.

Για τη regular season: “Είναι μια σπουδαία σεζόν στην EuroLeague, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχει ποιοτικές ομάδες και παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί”.

Για τα playoffs“Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final 4. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs”.