Το Ιράν προχώρησε εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά το άνοιγμά τους, προκαλώντας νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μόλις τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, δήλωσε πως οι δύο πλευρές παραμένουν «ακόμη μακριά» από οποιαδήποτε συμφωνία.

Το πρωί του Σαββάτου, η Ισλαμική Δημοκρατία γνωστοποίησε ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, ανακαλώντας την προηγούμενη απόφασή της για επαναλειτουργία της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν από την περιοχή δέχθηκαν πυρά. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «κάθε προσπάθεια προσέγγισης των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό» και ότι πλοία που παραβιάζουν το κλείσιμο «θα στοχοποιούνται».

Αργότερα, πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά δέχθηκαν εκ νέου επίθεση. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο δεξαμενόπλοια με ινδική σημαία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Νέου Δελχί, το οποίο κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή για εξηγήσεις.

«Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ», δήλωσε με έντονο ύφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ απάντησε πως οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία στα Στενά του Ορμούζ».

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, η προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών την Παρασκευή είχε δώσει ώθηση στις χρηματαγορές, οδηγώντας σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Διπλωματικές κινήσεις και νέα εμπόδια

Η επιστροφή της Τεχεράνης στη σκληρή γραμμή, που απειλεί να αναστατώσει εκ νέου τις αγορές, έρχεται εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών στις 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι τόνισε ότι «εργάζεται ακούραστα» για την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεργασία με το Πακιστάν. Την Παρασκευή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, ισχυρισμό που η Τεχεράνη διέψευσε.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες», ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι «παραμένουν πολλές διαφορές» και πως «είμαστε ακόμη μακριά» από οριστική συμφωνία. Ο ίδιος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της 11ης και 12ης Απριλίου με επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «πρέπει να εγκαταλείψει τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή της».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε «νέες προτάσεις» από τις ΗΠΑ για συνομιλίες με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα προχωρήσουν σε «κανέναν συμβιβασμό».

Κλιμάκωση στον Λίβανο

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο τμήμα της χώρας. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά την έναρξη δεκαήμερης εκεχειρίας και αποδόθηκε στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «κίτρινης γραμμής» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο και πλήγματα εναντίον υπόπτων που πλησίαζαν τις θέσεις του. Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, ενώ σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ο θάνατος ακόμη ενός και ο τραυματισμός εννέα, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

«Μια εκεχειρία σημαίνει πλήρη παύση όλων των εχθροπραξιών», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, υπογραμμίζοντας ότι οι μαχητές της οργάνωσης θα παραμείνουν «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» για να απαντήσουν σε κάθε παραβίαση.

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, πολλοί κάτοικοι επέστρεψαν προσωρινά για να ελέγξουν τα σπίτια τους, παραμένοντας ωστόσο σε σκηνές υπό τον φόβο νέων ισραηλινών επιδρομών.

Ο πόλεμος στον Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τον ισραηλινο-αμερικανικό πόλεμο κατά του Ιράν. Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 2.300 θανάτους και τον εκτοπισμό άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.