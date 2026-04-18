Τρία ηχητικά ντοκουμέντα από περιστατικό με πυρά κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν εμπορικά πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, στο πρώτο ηχητικό καταγράφεται συνομιλία μεταξύ του κυβερνήτη δεξαμενόπλοιου ινδικών συμφερόντων και μελών των Φρουρών της Επανάστασης. Ο κυβερνήτης ακούγεται να διαμαρτύρεται έντονα, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει άδεια διέλευσης, διερωτώμενος επανειλημμένα γιατί δέχεται επίθεση, ενώ ζητά να του επιτραπεί να επιστρέψει πίσω.

Στο δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο ίδιος να εκπέμπει σήμα κινδύνου, επαναλαμβάνοντας το «Mayday», ενώ στο βάθος καταγράφονται πυροβολισμοί από ελαφρύ οπλισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πλοίο βρισκόταν υπό επίθεση.

Στο τρίτο ηχητικό καταγράφεται μήνυμα από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό προς όλα τα πλοία που βρίσκονταν στο Στενό του Ορμούζ. Στο μήνυμα αυτό ανακοινώνεται ότι το πέρασμα κλείνει εκ νέου, έως ότου —όπως αναφέρεται— η αμερικανική κυβέρνηση εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν είχε αρχικά επιτρέψει τη διέλευση συνολικά 17 πλοίων ινδικών συμφερόντων ή πλοίων που μετέφεραν φορτία για λογαριασμό της Ινδίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε νέα εντολή για διακοπή της κυκλοφορίας προς και από το Στενό, ενώ το πρωί ακολούθησαν οδηγίες προς τα πλοία να κινηθούν προς την περιοχή κοντά στο ιρανικό νησί Λάρακ, όπου σημειώθηκε και το περιστατικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ δέχθηκαν πυρά από μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, αυξάνοντας την ένταση στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Αναλυτικά τα ηχητικά ντοκουμέντα

Πρώτο ηχητικό ντοκουμένο:

«Ιρανικό Ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, Σανμάρ Χέραλντ, ιρανικό ναυτικό μας δώσατε άδεια, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Ιρανικό ναυτικό, είμαι το πλοίο Σανμάρ Χέραλντ, μας δώσατε άδεια να περάσουμε. Είαμστε δεύτεροι στη λίστα σας, μας δώσατε άδεια, τώρα μας χτυπάτε, αφήστε μας να γυρίσουμε πίσω».

Δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο:

«Mayday, mayday, mayday. Είμαστε σε κίνδυνο, μας επιτίθενται, μας επιτίθενται (ήχοι πυροβολισμών)».

Τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο:

«Προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία. Μετά την αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της στις διαπραγματεύσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαμηνύει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι και πάλι εντελώς κλειστό. Κανένα πλοίο οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε σημαίας δεν επιτρέπεται να διέλθει του Στενού. Όποιο πλοίο προτίθεται να εξέλθει του Στενού και όποιο πλοίο προτίθεται να εισέλθει στο Στενό θα συναντήσει ισχυρή αντίδραση από το ιρανικό ναυτικό και θα καταστραφεί. Ιρανικό ναυτικό, τέλος».