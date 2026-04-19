Η Σαρλίζ Θερόν μίλησε ανοιχτά για τη δολοφονία του πατέρα της, ένα τραγικό γεγονός που σημάδεψε την εφηβεία της και καθόρισε τη ζωή της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες της υπόθεσης, αναφέροντας πως ο πατέρας της, Charles Jacobus Theron, σκοτώθηκε όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών.

Η μητέρα της, Gerda Theron, πυροβόλησε τον σύζυγό της το 1991 σε νόμιμη άμυνα, καθώς ο Charles, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, είχε γίνει βίαιος. Το περιστατικό συνέβη ενώ μητέρα και κόρη είχαν κλειστεί σε δωμάτιο για να προστατευτούν.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Σε συνέντευξή της στους The New York Times, η πρωταγωνίστρια της ταινίας The Old Guard τόνισε ότι τέτοιου είδους τραυματικές εμπειρίες «πρέπει να συζητιούνται». Όπως είπε, «αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητά κανείς επειδή κάνει τους άλλους ανθρώπους να μην νιώθον μόνοι».

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν είχα ακούσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Όταν μας συνέβη αυτό, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι. Δεν με βασανίζουν πια αυτά τα πράγματα».

Το βράδυ της τραγωδίας

Περιγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν, η Σαρλίζ Θερόν εξήγησε ότι εκείνη και η μητέρα της είχαν βγει στον κινηματογράφο και στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον θείο της. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, ο πατέρας της ήταν μεθυσμένος και εξαγριώθηκε επειδή η κόρη του δεν τον χαιρέτησε.

«Είχα τρομερή ανάγκη να πάω τουαλέτα. Έτσι, έτρεξα μέσα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα, και εκείνος το θεώρησε αγένεια εκ μέρους μου, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά η 50χρονη ηθοποιός, σημειώνοντας ότι στη Νότια Αφρική ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους θεωρείται πολύ σημαντικός.

Η ίδια θυμήθηκε πώς προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, λέγοντας στη μητέρα της: «Όταν τελικά αποφασίσει να γυρίσει σπίτι, πες του, σε παρακαλώ, ότι κοιμάμαι». Όπως περιέγραψε, «πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβήθηκα… Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε με το αυτοκίνητο σε εκείνη την ιδιοκτησία εκείνο το βράδυ, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Απλώς ήξερα ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί».

«Δεν άνοιξε πρώτη πυρ»

Η Σαρλίζ Θερόν ξεκαθάρισε ότι η μητέρα της δεν πυροβόλησε πρώτη, αλλά ενήργησε αποκλειστικά για να τις προστατεύσει.