Η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι υπέστη «λεκτική κακοποίηση για 15 ώρες» από φωτογράφο κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, μιλώντας για ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας της σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό AnOther Magazine.

Η 50χρονη ηθοποιός, που φωτογραφήθηκε σε ένα λιτό concept για το περιοδικό, αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα ως μοντέλο στο Λος Άντζελες, πριν κατακτήσει τη χολιγουντιανή δόξα. Όπως αποκάλυψε, σε μία από τις πρώτες της δουλειές, υπέστη εξευτελιστική συμπεριφορά από φωτογράφο που την κακοποιούσε λεκτικά επί ώρες.

«Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε γυρίσματα ή σε οντισιόν – πράγματα που πλέον δεν θα μπορούσαν να συμβούν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θυμάμαι έναν φωτογράφο να μου φωνάζει, να με προσβάλλει για 15 ώρες και να μην αισθάνομαι καν άνθρωπος». Πρόσθεσε ότι ακόμη και σήμερα έχει βιώσει παρόμοιες συμπεριφορές, λέγοντας πως «ένας φωτογράφος πρόσφατα ερχόταν επιθετικά προς το μέρος μου, με άγγιζε και προσπαθούσε να δέσει το πουκάμισό μου. Αναγκάστηκα να του μιλήσω».

Η πορεία από το μόντελινγκ στην παραγωγή

Παρότι είναι γνωστή κυρίως για την υποκριτική της, η Θερόν έχει παράλληλα διακριθεί και ως παραγωγός, συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες, όπως το Atomic Blonde του 2017. Όπως είπε, η ενασχόλησή της με την παραγωγή ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, σε μια εποχή που «κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά τους ηθοποιούς που ήθελαν να παράγουν ταινίες».

«Ήμουν πάντα γοητευμένη από τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας, από τα πρακτικά ζητήματα της παραγωγής», εξήγησε. «Μου άρεσε να είμαι με το συνεργείο, όχι να κλείνομαι στο τροχόσπιτο. Δεν ήμουν ποτέ αυτή η ηθοποιός – και ακόμα δεν είμαι. Μισώ τα trailers».

Η στάση της απέναντι στη γήρανση και τα πρότυπα ομορφιάς

Για τη φωτογράφιση του περιοδικού, η Θερόν εγκατέλειψε το συνηθισμένο χολιγουντιανό της στιλ, επιλέγοντας πιο απλές εμφανίσεις. Αν και έχει εντυπωσιάσει με τη διαχρονική της εμφάνιση, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις.

Σε συνέντευξή της στο Allure το 2023 είχε δηλώσει ότι «γερνά φυσικά» και θέλει να αντισταθεί στις κοινωνικές πιέσεις που επιβάλλουν στις γυναίκες να δείχνουν αιώνια νέες. «Το πρόσωπό μου αλλάζει, και μου αρέσει που αλλάζει και γερνά», είπε. «Αλλά οι άνθρωποι νομίζουν ότι έκανα λίφτινγκ. Είμαι απλώς ένας άνθρωπος που μεγαλώνει – αυτό συμβαίνει».

Η αποκάλυψη για τη σεξουαλική παρενόχληση

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης σε ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε αποκαλύψει πριν από έξι χρόνια, χωρίς ποτέ να κατονομάσει τον σκηνοθέτη που εμπλέκεται. Σε συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy, εξήγησε γιατί δεν προτίθεται να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Η Θερόν είχε περιγράψει την εμπειρία της στην εκπομπή του Howard Stern, λέγοντας πως ο σκηνοθέτης την υποδέχθηκε στο σπίτι του φορώντας πιτζάμες και σε κάποια στιγμή ακούμπησε το χέρι του στο γόνατό της. «Η μικρή φωνή μέσα μου έλεγε “αυτό δεν είναι σωστό”, αλλά μια άλλη φωνή προσπαθούσε να το δικαιολογήσει», θυμήθηκε.

Όπως είπε, ο συγκεκριμένος άνδρας επικοινώνησε αργότερα μαζί της, προσπαθώντας να εξηγήσει τη συμπεριφορά του. «Μου έγραψε ένα υποκριτικό γράμμα, λέγοντάς μου ότι μάλλον τον κατάλαβα – κλασική αντίδραση», ανέφερε. Η ίδια πιστεύει ότι μετά τη συνέντευξή της στο Stern, εκείνος «πανικοβλήθηκε».

«Δεν θα πω ποτέ το όνομά του»

«Δεν θα αναφέρω ποτέ το όνομά του, γιατί δεν θέλω η ιστορία να αφορά εκείνον», είπε. «Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Μου αρέσει που βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, χωρίς να ξέρει πότε θα αποκαλυφθεί». Μετά το περιστατικό, η Θερόν παραδέχθηκε ότι ένιωσε «θυμό με τον εαυτό της» επειδή δεν αντέδρασε τότε όπως θα ήθελε.

«Ακόμα νιώθω έτσι μερικές φορές», πρόσθεσε. «Όταν οι άνθρωποι λένε με τόση ευκολία “γιατί δεν μίλησες τότε;” δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Είναι μια σκληρή και απάνθρωπη στάση απέναντι στα θύματα».

Η Σαρλίζ Θερόν κατέληξε λέγοντας ότι η αφήγηση τέτοιων ιστοριών είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν οι γυναίκες πως «δεν είναι μόνες». «Πρέπει να μιλάμε, για να συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε οι μόνες που το περάσαμε αυτό», τόνισε.