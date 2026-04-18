Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για έναν νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, επικαλούμενος την άρνηση της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές» της απαιτήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στην Τουρκία, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ξεκαθάρισε επίσης ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της στις ΗΠΑ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορώ να σας πω ότι κανένα εμπλουτισμένο υλικό δεν πρόκειται να αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Χατιμπζαντέχ. «Αυτό αποτελεί εξαρχής “κόκκινη γραμμή” και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, ενώ είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιεσδήποτε ανησυχίες υπάρχουν, δεν πρόκειται να δεχθούμε όρους που είναι εξ ορισμού απαράδεκτοι».

Ο Χατιμπζαντέχ ανέφερε ότι υπήρξαν πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εμμένουν σε απαιτήσεις τις οποίες το Ιράν θεωρεί υπερβολικές.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο να προχωρήσουμε σε μια πραγματική συνάντηση, διότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι Αμερικανοί δεν έχουν εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις», τόνισε ο Χατιμπζαντέχ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την οριστικοποίηση μιας «συμφωνίας-πλαίσιο» προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε συνάντηση διά ζώσης.