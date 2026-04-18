Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 152ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU). Ο κ. Παπαθανάσης συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και των επιτροπών, εστιάζοντας σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικής λογοδοσίας.

Κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο βουλευτής ανέπτυξε τις θέσεις του για την ισότιμη πρόσβαση και την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου είχε την τιμή να συναντηθεί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Δήλωση Θανάση Παπαθανάση

«Η συμμετοχή μου στην 152η Συνέλευση της IPU στην Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε, ως Ελληνική Βουλή, θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Η υγεία, η προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας και η ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι δείκτες πολιτισμού, δημοκρατίας και θεσμικής ωριμότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το θέμα της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία, το οποίο ανέπτυξα στην παρέμβασή μου, θα απασχολήσει ειδική επιτροπή στην επόμενη σύνοδο της IPU, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και της συμβολής της ελληνικής πλευράς στον σχετικό διάλογο.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η επίσκεψη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και η συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού, με βαθύ σεβασμό στον πνευματικό και οικουμενικό ρόλο του Πατριαρχείου.»