Ο Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ για την παρουσίαση του επετειακού προγράμματος εκδηλώσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς μια ηρωική σελίδα της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αντίστασης. Τόνισε πως οι Μεσολογγίτες «επέλεξαν τον δρόμο της τιμής αντί της παράδοσης», αφήνοντας ως παρακαταθήκη ένα διαχρονικό μήνυμα πίστης στην πατρίδα και στα ιδανικά της ελευθερίας.

Ο Βουλευτής σημείωσε ότι η επέτειος των 200 χρόνων από την Έξοδο δεν αφορά μόνο την ιστορική μνήμη, αλλά και το σήμερα: «Έχουμε χρέος, ως Πολιτεία και ως κοινωνία, να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την εθνική μας κυριαρχία, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Μεσολογγίου στη νέα γενιά και στον Ελληνισμό της Διασποράς», επεσήμανε.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Βουλής των Ελλήνων, η οποία – όπως είπε – δεν περιορίζεται στην παροχή αιγίδας, αλλά θα στηρίξει έμπρακτα τις επετειακές εκδηλώσεις με πολύπλευρη συμμετοχή, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο αυτής της μεγάλης εθνικής επετείου να αποτελέσουν μια ευκαιρία εξωστρέφειας, ώστε το μήνυμα του Μεσολογγίου να ταξιδέψει ξανά σε όλον τον κόσμο.

Κλείνοντας, ο Θανάσης Παπαθανάσης εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνηση και ευθύνη του ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας: «Το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο η Ιερή Πόλη της ιστορίας μας. Είναι σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Έχουμε καθήκον να τιμήσουμε αντάξια τη θυσία των προγόνων μας και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και το παράδειγμά τους».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία: