Στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι ο προϋπολογισμός «αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, του κοινωνικού κράτους και της προοπτικής της χώρας».

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, «δεν είναι πλέον ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, αλλά παράδειγμα σταθερότητας και σοβαρής διαχείρισης», συνδέοντας την εικόνα αυτή με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup ως «χειροπιαστή αναγνώριση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας».

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή δυναμική, σημείωσε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 στηρίζεται σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, «διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έκρηξη των επενδύσεων και στην αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που «μεταφράζεται σε έργα υποδομής, νοσοκομεία, σχολεία και κρίσιμα έργα για την Περιφέρεια και την αγροτική Ελλάδα, όπως η Αιτωλοακαρνανία».

Ο Θανάσης Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι οι καρποί της ανάπτυξης αντανακλώνται πλέον στο εισόδημα των πολιτών:

«Οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. Ο μέσος εργαζόμενος έχει πραγματικό όφελος στο εισόδημα του».

«Το πλεόνασμα δεν είναι αυτοσκοπός· είναι η απόδειξη ότι η χώρα έχει σταθερά δημόσια οικονομικά και μπορεί να επιστρέφει στην κοινωνία απτά οφέλη, χωρίς να ρισκάρει νέα περιπέτεια. Γι’ αυτό και ο Προϋπολογισμός του 2026 αξιοποιεί τον δημοσιονομικό χώρο για στήριξη της μικρομεσαίας τάξης, της ελληνικής οικογένειας αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, ενισχύοντας τη στέγαση με παρεμβάσεις που μειώνουν το βάρος του ενοικίου, και εφαρμόζοντας μέτρα που δίνουν ανάσα στα νοικοκυριά με παιδιά και προοπτική στους νέους.» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης σχετικά με το πλεόνασμα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με διπλασιασμό των δαπανών για την Υγεία και σημαντική ενίσχυση για Παιδεία, Άμυνα και Πολιτική Προστασία, ενώ χαρακτήρισε τη θεαματική μείωση του δημοσίου χρέους «την υπευθυνότερη πολιτική για τις επόμενες γενιές, γιατί σημαίνει λιγότερο βάρος για τα παιδιά μας και περισσότερο χώρο για κοινωνική πολιτική».

Κλείνοντας, ανέφερε:

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 κοιτάζει ταυτόχρονα το σήμερα και τις ανάγκες της κοινωνίας και το αύριο των επόμενων γενεών. Είναι ένα ακόμη βήμα στη μετάβαση από τη σκοτεινή Ελλάδα της κρίσης, της αβεβαιότητας και της μιζέριας, στη φωτεινή Ελλάδα της ανάπτυξης, της αυτοπεποίθησης και της ευθύνης. Στην ισχυρή Ελλάδα που παρεμβαίνει και διαμορφώνει τις εξελίξεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για το κοινό μας μέλλον».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία: