Πιο συγκεκριμένα, πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε: «Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν ξανά αν ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνεχιστεί».

«Θα θεωρηθεί παραβιαση της εκεχειρίας», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (16/4), ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Όπως διευκρίνισε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η πορεία των πλοίων μέσω των στενών θα πραγματοποιείται βάσει της προκαθορισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Μετά την ανακοίνωση Αραγτσί πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ανακοίνωση του Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: “Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστώ!”

Το μήνυμα αυτό προκάλεσε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναφέρεται στην πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ιράν, γεγονός με γεωπολιτικές και ενεργειακές προεκτάσεις.

Η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων τοποθετήσεών του μέσω του Truth Social, όπου συχνά σχολιάζει διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Με δέυτερη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την ανακοίνωση του Αραγτσί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, είπε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ, μέχρι την τελική συμφωνία.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για λειτουργία και πλήρη διέλευση, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρις ότου η συμφωνία μας με το Ιράν ολοκληρωθεί στο 100%. Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!