Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν πάνω από 11% μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

H εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών τον σταδιακό εξορθολογισμό της τιμής των καυσίμων αλλά και πληθώρας άλλων αγαθών των οποίων το κόστος συνδέθηκε ή συνδέεται με τα προβλήματα εφοδιασμού της αγοράς με υδρογονάνθρακες από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 11,12 δολάρια ή 11,2%, στα 88,27 δολάρια το βαρέλι στις 13:11 GMT.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκε κατά 11,40 δολάρια ή 12%, στα 83,29 δολάρια το βαρέλι.

«Τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν δείχνουν αποκλιμάκωση, εφόσον τηρηθεί η εκεχειρία. Τώρα μένει να δούμε αν ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά θα αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Οι τιμές είχαν ήδη κινηθεί πτωτικά νωρίτερα, καθώς οι πιθανές νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο και η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του.

Ανοιχτά λόγω εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, είναι πλέον ανοιχτά για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας.

«Σε συμφωνία με την εκεχειρία στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί στην πλατφόρμα X.

Εμπορικά πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ σε καθορισμένη διαδρομή με άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο. Πολεμικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περάσουν από τα στενά, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ευχαριστίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε την ανακοίνωση σε ανάρτησή του στο Truth Social, επαναλαμβάνοντας ότι τα Στενά είναι πλήρως ανοιχτά και προσθέτοντας: «THANK YOU!».

Η είδηση προκάλεσε πτώση άνω του 11% στις τιμές του πετρελαίου, ενώ τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά και τα αμερικανικά futures έδειχναν επίσης θετικό άνοιγμα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, σε απάντηση στο ουσιαστικό κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος από την Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ο αποκλεισμός είχε «πλήρως εφαρμοστεί».

Την Πέμπτη, δεξαμενόπλοιο με σημαία Πακιστάν εξήλθε του Κόλπου μέσω των Στενών, σύμφωνα με δεδομένα του Marine Traffic που επικαλέστηκε το CNN, σε μια σπάνια διέλευση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Τι είναι τα Στενά του Ορμούζ και γιατί έχουν σημασία

Πρόκειται για έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο, μέσω του οποίου μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η γεωγραφική θέση των Στενών είχε επιτρέψει στο Ιράν να τα χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, περιορίζοντας επιλεκτικά τη διέλευση πλοίων και προκαλώντας αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Στα βόρεια συνορεύουν με το Ιράν και στα νότια με το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο διάδρομος, πλάτους περίπου 50 χιλιομέτρων στην είσοδο και την έξοδό του και μόλις 33 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τη Θάλασσα της Αραβίας.

Μεγάλα δεξαμενόπλοια

Τα Στενά είναι αρκετά βαθιά ώστε να τα διασχίζουν τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου και χρησιμοποιούνται από τους κύριους παραγωγούς πετρελαίου και LNG της Μέσης Ανατολής, αλλά και από τους πελάτες τους.

Το 2025, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA), αντιστοιχώντας σε ενεργειακό εμπόριο αξίας σχεδόν 600 δισ. δολαρίων ετησίως.

Το πετρέλαιο αυτό προέρχεται όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.