Mια θετική εξέλιξη – αν υλοποιηθεί και διαρκέσει – προέκυψε χθες από τις πυρετώδεις διπλωματικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για τη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε να ισχύει από χθες τα μεσάνυχτα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, είπε ότι μίλησε με τους ηγέτες και των δύο χωρών, τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και συμφώνησαν στην εκεχειρία προκειμένου «να επιτευχθεί ειρήνη».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι προσκάλεσε τους δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες συνομιλίες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών από το 1983. «Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν ΕΙΡΗΝΗ, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γρήγορα!», ανέφερε ο Τραμπ, συνεχίζοντας να μετρά «πολέμους που σταμάτησε» και λέγοντας ότι αυτός είναι ο δέκατος…

Την Τρίτη, εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν για πρώτη φορά ύστερα από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Χθες, ο λιβανέζος πρόεδρος Αούν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον συνεχάρη για τις «προσπάθειές του να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ ως προοίμιο για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή», ανέφερε η προεδρία στη Βηρυτό. Το τηλεφώνημα έγινε έπειτα από την απόρριψη από τον Αούν αιτήματος των ΗΠΑ για «άμεση κλήση» με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη λιβανέζικη πηγή, και μία ημέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε μια αναμενόμενη κλήση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Το μέγα ερώτημα βέβαια είναι εάν η Χεζμπολάχ θα τηρήσει αυτή την εκεχειρία. Μάλιστα, εκπρόσωπός της ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου «δίνει στον λαό του το δικαίωμα για αντίσταση», ενώ προειδοποίησε πως η εκεχειρία δεν πρέπει να εκληφθεί ως άδεια για τα ισραηλινά στρατεύματα να κινούνται ελεύθερα στη χώρα. Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι όλα εξαρτώνται από το αν το Ισραήλ θα σταματήσει κάθε μορφή εχθροπραξίας. Πάντως, αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ ανέφεραν πως το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης εκεχειρίας. Υπάρχουν φόβοι ότι, όπως και στο παρελθόν, η εκεχειρία θα διαταραχθεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς νωρίτερα στελέχη της Χεζμπολάχ χαρακτήρισαν «σοβαρό λάθος» την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να διεξαγάγει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική» για την Τεχεράνη με την «κατάπαυση του πυρός στο Ιράν», διαμήνυσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για εύρεση λύσης και στο θέμα του Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, έφτασε χθες στην Ντόχα, μετά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο πακιστανός στρατάρχης Μουνίρ βρισκόταν στην Τεχεράνη. Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν διατίθενται να πραγματοποιήσουν δεύτερο γύρο συνομιλιών, αλλά δεν έχει ακόμη καθοριστεί ούτε ο τόπος ούτε η ημερομηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε, βεβαίως, ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να επαναληφθούν το Σαββατοκύριακο και τόνισε ότι ίσως μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ εάν επιτευχθεί. Το Bloomberg, ωστόσο, επικαλούμενο ευρωπαίους και ιρανούς αξιωματούχους, υπογράμμισε ότι ακόμη και εάν όλα πάνε καλά, μια ολοκληρωμένη συμφωνία θα απαιτήσει περίπου 6 μήνες.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη βιντεοδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Βρετανίας, με ηγέτες από περίπου 40 «μη εμπόλεμες» χώρες, με στόχο να θεσπιστεί ένα πολυμερές και «αυστηρά αμυντικό» σχέδιο για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να είναι «αυστηρά αμυντική», σύμφωνα με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Η εφαρμογή της θα ξεκινήσει μόνο όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε πιθανή αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ στη σημερινή τηλεδιάσκεψη. Επίσης, σύμφωνα με τη «Süddeutsche Zeitung», το Βερολίνο δηλώνει πρόθυμο να συμβάλει σε ενδεχόμενη επιχείρηση για τη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.