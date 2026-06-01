Την πρώτη της μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ καθώς όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έφτασε σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Ο Ζουμπκόφ ανήκει στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.

Είναι αριστεροπόδαρος και παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Κυρίως όμως αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ όπου έχει 219 συμμετοχές με 51 γκολ και 51 ασίστ (έναντι 30 ως αριστερό εξτρέμ με 5 γκολ και 8 ασίστ και 19 ως δεκάρι ή ψευτοεννιάρι με 7 γκολ και 12 ασίστ).

Προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ, ενώ συνολικά με την τουρκική ομάδα μέτρησε 57 συμμετοχές με 12 γκολ και 16 ασίστ.

O Ζουμπκόφ αναμένεται να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor. Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ποιος είναι

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Σαχτάρ. Τη σεζόν 2018-2019 πήγε ως δανεικός στη Μαριούπολη. Η Φερεντσβάρος τον πήρε δανεικό, αλλά στη συνέχεια τον αγόρασε από την ομάδα του Ντόνετσκ. Έπαιξε σε 110 ματς και είχε 19 γκολ και 23 ασίστ.

Στη συνέχεια οι Ουκρανοί τον αγόρασαν πίσω και είχε απολογισμό σε αυτούς 107 παιχνίδια με 20 γκολ και 22 ασίστ. Είναι διεθνής με την Ουκρανία, έχοντας 45 συμμετοχές και τρία γκολ με το εθνόσημο.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Ουκρανίας και πέντε Κύπελλα, στην Ουγγαρία τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο (2021-22), ενώ το Κύπελλο κατέκτησε πέρσι και στην Τουρκία.