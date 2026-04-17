Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ανακοίνωση του Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: “Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστώ!”

Το μήνυμα αυτό προκάλεσε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναφέρεται στην πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ιράν, γεγονός με γεωπολιτικές και ενεργειακές προεκτάσεις.

Η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων τοποθετήσεών του μέσω του Truth Social, όπου συχνά σχολιάζει διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.