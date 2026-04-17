Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία του περιαστικού δάσους της Ευκαρπίας στον δήμο Παύλου Μελά, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί επίσημα στις 6 Ιουνίου σε κατοίκους και επισκέπτες της δυτικής Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν φυτευτεί 100.000 δένδρα και 220.000 θάμνοι, ενώ ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις για την παιδική χαρά και την εκκλησία.

Οι δασικοί δρόμοι και τα μονοπάτια για πεζοπορία και άσκηση έχουν ήδη διαμορφωθεί, ενώ μια ρεματιά με πλατάνια υπόσχεται να αποτελέσει φυσικό σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες. Το αναψυκτήριο είναι έτοιμο και αναμένει την άδεια λειτουργίας του, ενώ έως τα τέλη Μαΐου προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που θα συνδέει τη στροφή του εργοταξίου ΤΙΤΑΝ με το περιαστικό δάσος και τον οικολογικό χώρο στάθμευσης.

Η ιδέα και η δωρεά

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου πνεύμονα πρασίνου ανήκει στον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, ο οποίος μέσω δωρεάς ανέλαβε να μεταμορφώσει έκταση 3.000 στρεμμάτων σε σύγχρονο φυσικό πάρκο με θέα προς την πόλη και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Η περιοχή περιλαμβάνει δύο λόφους που χωρίζονται από ρεματιά και βρίσκεται δίπλα στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, εκεί όπου παλαιότερα λειτουργούσε χωματερή της Θεσσαλονίκης.

Δήλωση του δημάρχου Παύλου Μελά

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για τον δήμο Παύλου Μελά η συνεργασία με τον δωρητή, Σταύρο Ανδρεάδη. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του περιαστικού δάσους της Ευκαρπίας και πολύ σύντομα ο χώρος θα μπορεί να είναι επισκέψιμος όχι μόνο για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη έκταση «ζωντανεύει και αναμορφώνεται» και πως το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δυτική Θεσσαλονίκη, μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί το τριήμερο 12, 13 και 14 Ιουνίου.

