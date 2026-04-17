Ένα πρωτοφανές περιστατικό απάτης αποκαλύφθηκε σε χωριό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιτήδειοι άρπαξαν έναν «θησαυρό» 100.000 ευρώ που ήταν θαμμένος στον κήπο μιας 76χρονης γυναίκας.

Οι δράστες προσποιήθηκαν ότι είναι συνεργάτες του λογιστή της ηλικιωμένης και με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην οικία της. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ξέθαψαν και αφαίρεσαν τις οικονομίες της.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τις αρχές και συνελήφθη ένας 22χρονος, ενώ αναζητείται ο συνεργός του, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.