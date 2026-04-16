Ένα από τα ακριβότερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο, το Four Seasons I, κατέπλευσε σύμφωνα με δημοσιεύματα στο λιμάνι της Σύμης, προκαλώντας εντύπωση με το μέγεθος και την πολυτέλειά του.

Η εταιρεία Four Seasons Yachts, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέλαβε πρόσφατα το νέο της υπερπολυτελές πλοίο. Το Four Seasons I, που είναι νηολογημένο στη Μάλτα, ναυπηγήθηκε στα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri, τα οποία το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο «ευφυές» υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Η αναλογία προσωπικού προς επισκέπτες είναι 1:1, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το πλοίο, που διαθέτει 15 καταστρώματα, αναπτύχθηκε από τη Fincantieri Ingenium, κοινοπραξία των Fincantieri NexTech και Accenture. Σύμφωνα με τη Fincantieri, το Four Seasons I βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα στις λειτουργίες του.

Ο σχεδιασμός του πλοίου είναι ανοιχτός και επεκτάσιμος, επιτρέποντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία των επιβατών. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν διαθέτει εσωτερικές καμπίνες, ώστε όλοι οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τη θέα προς τη θάλασσα.

Το Four Seasons I έχει μήκος 207 μέτρα, πλάτος 27,7 μέτρα, βύθισμα 6,7 μέτρα και μεικτό τονάζ 35.070. Διαθέτει 95 πολυτελείς σουίτες με παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή, καθώς και ευρύχωρες βεράντες και υπαίθριους χώρους. Μία από τις σουίτες φτάνει τα 457 τετραγωνικά μέτρα, συνδυάζοντας εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες από 6 έως 13 τετραγωνικά μέτρα.

Πολυτέλεια και τεχνολογία σε κάθε λεπτομέρεια

Μεταξύ των εγκαταστάσεων του πλοίου περιλαμβάνονται εστιατόρια, θέατρο, πισίνα, γυμναστήριο, μπουτίκ, lounge, μπαρ – ένα εκ των οποίων διαθέτει πισίνα –, σαλόνια ομορφιάς, spa, αποδυτήρια, καθώς και ειδικοί χώροι δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους. Το Four Seasons I διαθέτει επίσης μαρίνες για θαλάσσια σπορ, απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα και ιατρικό κέντρο. Πολλοί χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα.

Τον εσωτερικό σχεδιασμό του πλοίου ανέλαβαν τα γραφεία Tillberg Design και Martin Brudnizki Design Studio. Παράλληλα, η Four Seasons Yachts υπογραμμίζει ότι το πλοίο διαθέτει σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας τύπου DC για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, ενώ έχουν εφαρμοστεί εκτεταμένα μέτρα μείωσης θορύβου και κραδασμών, όπως βαριά μόνωση και «αιωρούμενα» δάπεδα στις σουίτες και τους κοινόχρηστους χώρους.

Η παρθενική σεζόν και τα επόμενα σχέδια

Το Four Seasons I έχει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα του ταξίδια. Η εναρκτήρια σεζόν στη Μεσόγειο περιλαμβάνει προορισμούς στην Ελλάδα, την Κροατία και το Μαυροβούνιο. Πριν από τον χειμώνα, το πλοίο θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να εκτελέσει δρομολόγια στην Καραϊβική.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ναυπήγηση του Four Seasons II, δεύτερου πλοίου της σειράς, με προγραμματισμένη παράδοση το 2027 και έναρξη ταξιδιών το 2028.

Πηγή: bairdmaritime.com