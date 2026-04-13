Προετοιμάζονται στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης με τη Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ετοιμάζεται εντατικά για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Στο πλευρό της «Ένωσης» στέκεται έμπρακτα και ο κόσμος της. Η Original, οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας, ετοιμάζουν δυναμική παρουσία έξω από τη Sunel Arena το μεσημέρι της Τρίτης (14/4), προκειμένου να βρεθούν κοντά στην ομάδα και να παρακολουθήσουν την προπόνηση.

Η παρουσία εκατοντάδων οπαδών αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με στόχο την ψυχολογική ενίσχυση παικτών και τεχνικού επιτελείου πριν από το μεγάλο παιχνίδι.