Με αφορμή τη συμπλήρωση 102 χρόνων από την ίδρυση της AEK, ο Ζούλιο Σέζαρ προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέλεξε να τη συνοδεύσει με το γκολ που είχε πετύχει απέναντι στη Μίλαν στο Champions League, μια φάση που έχει μείνει χαραγμένη ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της παρουσίας του στην «Ένωση».

Στο μήνυμά του ανέφερε: «102 χρόνια για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Είναι τιμή μου που αποτελώ μέρος της ιστορίας του», τονίζοντας έτσι τον ισχυρό δεσμό που διατηρεί με την ομάδα και την εκτίμησή του για τη διαδρομή της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.