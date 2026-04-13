Η ΑΕΚ γιόρτασε στις 13 Απριλίου τα 102 χρόνια ιστορίας της και με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η ΠΑΕ δημιούργησε ένα ξεχωριστό video με πρωταγωνιστές μεγάλες προσωπικότητες που σημάδεψαν την πορεία του συλλόγου.

Οι Λάκης Νικολάου, Στέλιος Μανωλάς, Θωμάς Μαύρος, Γιώργος Καραφέσκος και Χάρης Κοπιτσής κλήθηκαν να απαντήσουν στο διαχρονικό ερώτημα «τι σημαίνει ΑΕΚ;», προσφέροντας τη δική τους οπτική για την ταυτότητα και την ιστορία του συλλόγου.

Όπως ανέφερε η ΠΑΕ:

«Δεν υπάρχουν πιο κατάλληλοι άνθρωποι να περιγράψουν και να ορίσουν το τι σημαίνει ΑΕΚ, από αυτούς που έγραψαν την ιστορία της. Γι’ αυτό και αναθέσαμε σε πέντε μεγάλες μορφές του παρελθόντος να μας μιλήσουν για τη «δική τους» ΑΕΚ.

Ο Λάκης Νικολάου, ο Στέλιος Μανωλάς, ο Θωμάς Μαύρος, ο Γιώργος Καραφέσκος και ο Χάρης Κοπιτσής στάθηκαν απέναντι στην κάμερα του AEK TV και μας μίλησαν για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας τους και της ζωής τους».

