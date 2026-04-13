Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κολούμπια κατηγορείται για απάτη ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων εις βάρος του τότε ηλικιωμένου συντρόφου της, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε ο γιος του 72χρονου χρηματιστή. Ο τελευταίος υποστηρίζει ότι η 57χρονη εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη ψυχική και σωματική του κατάσταση.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο δικαστήριο του Μανχάταν, μετά τον θάνατο του 72χρονου Χάμιλτον τον Ιανουάριο του 2025. Η ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια του Κολούμπια, Μαρία Καραγιώργου, (ειδικός λέκτορας ψυχιατρικής) φέρεται να πίεσε τον σύντροφό της να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων, με τη συμφωνία να ανήκει και στους δύο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, το ακίνητο καταγράφηκε αποκλειστικά στο όνομά της, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες περί απάτης.

Ο γιος του Χάμιλτον υποστηρίζει ότι ο πατέρας του είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο επηρέασε σοβαρά την υγεία του, καθιστώντας τον ευάλωτο σε χειραγώγηση. Όπως αναφέρει, η καθηγήτρια όφειλε να έχει αντιληφθεί ότι «ήταν ένας αδύναμος, ευάλωτος και αποπροσανατολισμένος, ηλικιωμένος άνδρας», πριν ξεκινήσει τη σχέση τους το 2021 ή το 2022.

«Η Δρ. Καραγιώργου ενσωματώθηκε στη ζωή του Χάμιλτον για να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη κατάστασή του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με στόχο να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της», υποστηρίζει η οικογένεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Η σχέση και οι οικονομικές συναλλαγές

Ο Χάμιλτον, πατέρας δύο παιδιών, είχε σχεδόν πενήντα χρόνια καριέρας στη Wall Street και υπηρέτησε ως στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε IntraFi. Κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την Καραγιώργου, την αποκαλούσε «σύντροφο» ή «αρραβωνιαστικιά» του.

Η οικογένεια του 72χρονου αναφέρει ότι η καθηγήτρια τον προέτρεψε να αγοράσει το σπίτι στην Αθήνα. Ο Χάμιλτον φέρεται να κατέβαλε 100.000 δολάρια στις 4 Απριλίου 2022 και ακόμη 1,2 εκατομμύρια δολάρια στις 18 Μαΐου 2022 για την ολοκλήρωση της αγοράς. Παρά τη συμφωνία να ανήκει το ακίνητο και στους δύο, η Καραγιώργου εμφανίζεται ως η μοναδική ιδιοκτήτρια και στη συνέχεια διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του.

Οι κατηγορίες και η επαγγελματική ιδιότητα

Η οικογένεια του Χάμιλτον ισχυρίζεται ότι η καθηγήτρια «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα τα τρωτά σημεία του και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησής της για να τον επηρεάσει». Σύμφωνα με την New York Post, η Καραγιώργου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικής Γενετικής στο Τμήμα Ψυχιατρικής του ιδρύματος Morningside Heights και φέρεται να διαθέτει κατοικία αξίας 1,7 εκατ. δολαρίων στην περιοχή Riverdale του Μπρονξ.