Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανοίγει στις 24 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, προσφέροντας επιδότηση για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου, στο σύστημα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες. Η πρωτοβουλία αυτή θεσμοθετεί μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη ευρέως στην ελληνική κοινωνία.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα της μητέρας, η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη ή άνεργη. Για ένα παιδί το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών. Για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική μέριμνα και για φοιτήτριες ή σπουδάστριες μητέρες, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με στήριξη στη φροντίδα των παιδιών.

Η διαδικασία εγγραφής

Η νέα ΚΥΑ καθορίζει τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο ηλεκτρονικό Μητρώο του προγράμματος, το οποίο θα λειτουργεί μέσω του ιστότοπου ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσα από το gov.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

Για τη συμμετοχή στο Μητρώο απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας των παιδιών.

Όσοι δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών θα μπορούν να ολοκληρώνουν δωρεάν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr. Μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι επιμελητές και επιμελήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, επιλεγόμενοι από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.