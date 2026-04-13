Με μειωμένες συχνότητες και ειδικά ωράρια λειτουργίας πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο λεκανοπέδιο, καθώς η Αθήνα εξακολουθεί να κινείται σε πασχαλινούς ρυθμούς. Το τροποποιημένο πλάνο δρομολογίων για Μετρό, Τραμ και λεωφορεία έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της σταδιακής επιστροφής των πολιτών και στη μειωμένη επιβατική κίνηση των ημερών.

Για το διάστημα από τη Δευτέρα του Πάσχα έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, οι επιβάτες καλούνται να υπολογίσουν αυξημένους χρόνους αναμονής στις αποβάθρες και τις στάσεις. Παράλληλα, οι συρμοί και τα οχήματα θα αποσύρονται σταδιακά νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο.

Πρόγραμμα δρομολογίων ανά ημέρα

Δευτέρα του Πάσχα

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με αναχωρήσεις προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά μετά.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά μετά.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τις ακριβείς ώρες αναχώρησης μέσω των επίσημων ανακοινώσεων των συγκοινωνιακών φορέων και των σχετικών εφαρμογών.