Η θέση του στο γήπεδο είναι η πιο προνομιούχα, καθώς βρίσκεται στο κέντρο των court seats και για μεγαλύτερη άνεση διαθέτει δύο καθίσματα αποκλειστικά για τον ίδιο, πληρώνοντας φυσικά και το αντίστοιχο διπλό αντίτιμο.

Άλλωστε, ο Drake δεν είναι μόνο ένας από τους πιο δημοφιλείς ράπερ στην Αμερική και παγκοσμίως, αλλά και ο Νο.1 φαν των Τορόντο Ράπτορς.

Στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου στο NBA, με την ομάδα του να έχει ήδη εξασφαλίσει την πέμπτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια και την απευθείας πρόκριση στα playoffs, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να περάσει δημιουργικά και χαλαρά τον χρόνο του στη Scotiabank Arena του Τορόντο.

Drake’s courtside seats at the Toronto Raptors game are covered in ice 🥶🧊 pic.twitter.com/HsRIWNdnid — HOT 97 (@HOT97) April 13, 2026

Γι’ αυτό και επέλεξε μια ιδιαίτερη «παρέμβαση» στη θέση του, αντικαθιστώντας τα καθίσματα με δύο παγωμένα seats.

Κυριολεκτικά, οι καρέκλες ήταν καλυμμένες με πάγο, ο οποίος έλιωσε σταδιακά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γήπεδο.