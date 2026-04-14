Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων προστασίας της χαλυβουργίας, καθώς ευρωβουλευτές και κράτη μέλη αποφάσισαν να διπλασιάσουν τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα που εισάγεται από τρίτες χώρες. Στόχος είναι η θωράκιση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα, η οποία διαθέτει μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, προβλέπει αύξηση των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, από 25% που ίσχυε έως σήμερα. Παράλληλα, μειώνονται κατά 47% οι ποσοστώσεις εισαγωγών, σε μια προσπάθεια περιορισμού της υπερπροσφοράς που πιέζει τις ευρωπαϊκές τιμές.

«Η δομή και η παγκόσμια θέση του ευρωπαϊκού χαλυβουργικού τομέα είναι θεμελιώδη στοιχεία για τη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ισχύ μας. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την παγκόσμια υπερπαραγωγή που έχει φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα», δήλωσε ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Ο επίτροπος υπογράμμισε ότι η απόφαση θα συμβάλει στην εξασφάλιση «της σταθερότητας που έχουν τόση ανάγκη οι παραγωγοί μας για να ευημερήσουν στην Ευρώπη», επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας του κλάδου έναντι των διεθνών πιέσεων.

Περιορισμός ποσοστώσεων και εφαρμογή των νέων μέτρων

Η συμφωνία βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο έτος. Προβλέπει μείωση των ποσοστώσεων αδασμολόγητων εισαγωγών σε 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως, δηλαδή στο μισό σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο του χάλυβα που εισήχθη στην ΕΕ το 2013, χρονιά μετά την οποία, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η αγορά παρουσίασε ανισορροπία λόγω της υπερπαραγωγής – κυρίως στην Κίνα, η οποία επιδοτεί μαζικά τη χαλυβουργία και παράγει πλέον πάνω από τον μισό χάλυβα που διατίθεται διεθνώς.

Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν για προϊόντα που εισάγονται από όλες τις τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Το ισχύον καθεστώς, που προβλέπει τελωνειακούς δασμούς 25% για ποσότητες χάλυβα πέραν των καθορισμένων ποσοστώσεων, λήγει στα τέλη Ιουνίου. Η νέα συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την επίσημη έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.