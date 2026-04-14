Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης του Πάσχα (14/4) ξεχωρίζουν οι δύο αναμετρήσεις για τις ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Champions League, δηλαδή τα σπουδαία ματς Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/4)

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

