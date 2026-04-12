Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού της Κυριακής του Πάσχα (12/04), με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο να τραβούν τα βλέμματα.
Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και σε μεγάλες διοργανώσεις, με ξεχωριστές αναμετρήσεις όπως το ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και το ισραηλινό clasico Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague.
Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τη Serie A, τη La Liga και τη Bundesliga, αλλά και δράση από τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και γκολφ, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων.
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισπανία World Cup
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Σασουόλο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS20
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
14:30 Novasports 4HD Πάντερμπορν – Μαγδεβούργο Bundesliga 2
15:00 Novasports Start WTA 500 Λιντς
15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπέτις La Liga
15:30 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Τότεναμ Premier League
16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Νάπολι Serie A
16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Αμβούργο Bundesliga
19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστρία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Οβιέδο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αρούκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Νασιονάλ Liga Portugal
20:30 Novasports 3HD Μάιντς – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ La Liga
22:15 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Πόρτο Liga Portugal