Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού της Κυριακής του Πάσχα (12/04), με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο να τραβούν τα βλέμματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και σε μεγάλες διοργανώσεις, με ξεχωριστές αναμετρήσεις όπως το ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και το ισραηλινό clasico Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τη Serie A, τη La Liga και τη Bundesliga, αλλά και δράση από τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και γκολφ, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων.

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισπανία World Cup

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Σασουόλο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS20

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

14:30 Novasports 4HD Πάντερμπορν – Μαγδεβούργο Bundesliga 2

15:00 Novasports Start WTA 500 Λιντς

15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπέτις La Liga

15:30 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Τότεναμ Premier League

16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Νάπολι Serie A

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Αμβούργο Bundesliga

19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστρία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Οβιέδο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αρούκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Νασιονάλ Liga Portugal

20:30 Novasports 3HD Μάιντς – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:15 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Πόρτο Liga Portugal

