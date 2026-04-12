Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού της Κυριακής του Πάσχα (12/04), με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο να τραβούν τα βλέμματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και σε μεγάλες διοργανώσεις, με ξεχωριστές αναμετρήσεις όπως το ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και το ισραηλινό clasico Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ για την Euroleague.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τη Serie A, τη La Liga και τη Bundesliga, αλλά και δράση από τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και γκολφ, προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.