Μπορεί να πιστεύεις ότι οι σύγχρονες γλώσσες έχουν κάποιες πραγματικά δύσκολες λέξεις, αλλά ο Αριστοφάνης τις ξεπέρασε όλες πριν από… χιλιάδες χρόνια!

Στην κωμωδία του «Εκκλησιάζουσες», αποφάσισε να δημιουργήσει μια λέξη-μαμούθ που αποτελείται από 172 γράμματα, 27 συνθετικά και 78 συλλαβές. Όχι,δεν έγινε κατά λάθος, απλά… ήθελε να περιγράψει μια υπερβολική γαστρονομική δημιουργία!

Το 1990, η λέξη αυτή καταγράφηκε επίσημα στο Βιβλίο Γκίνες ως η μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε λογοτεχνικό έργο.

Ακολουθεί η λέξη:

Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματο –

σιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα –

λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Τι σημαίνει αυτή η λέξη;

Η λέξη δεν είναι απλά ένα συνονθύλευμα γραμμάτων—είναι μια συνταγή, και μάλιστα μία από τις πιο αλλόκοτες που έχουν περιγραφεί ποτέ στη λογοτεχνία.

Σε πιο κατανοητή μορφή, θα μπορούσε να μεταφραστεί περίπου ως εξής:

«Ένα πιάτο με φέτες ψαριών, καρχαρία και κομμάτια από κεφάλι σκυλόψαρου, που δημιουργούν μια μίξη με έντονη, πικάντικη γεύση. Προσθέτουμε κάβουρα με μέλι, τσίχλα και κοτσύφι από πάνω, αγριοπερίστερο, ένα κανονικό περιστέρι, λίγο ψητό κοτόπουλο, ένα λαγό κρασάτο και τραγανές φτερούγες για βουτήγματα».

Ακούστε μια προσπάθεια να διαβαστεί η τεράστια λέξη: