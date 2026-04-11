Λόγω της ορεινής μορφολογίας της Ελλάδας, οι μεγάλες οδικές ευθείες είναι σπάνιες. Οι τρεις σημαντικότερες και μεγαλύτερες ευθείες στη χώρα είναι οι εξής:

1.Η μεγαλύτερη ευθεία στο εθνικό οδικό δίκτυο βρίσκεται στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας και φτάνει σε μήκος τα 16 χιλιόμετρα.

Εκεί η οδήγηση είναι άνετη και ασφαλής, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί κομμάτι ενός από τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, ενώ και η Τροχαία πραγματοποιεί συχνούς ελέγχους για τα όρια ταχύτητας, καθώς αρκετοί είναι οι οδηγοί που μόλις βλέπουν την ευθεία, πατούν το πόδι στο γκάζι.

2.Η επόμενη σε μήκος ευθεία στο οδικό δίκτυο της χώρας, δεν είναι σε κεντρικό άξονα, αλλά στον περιαστικό ιστό των Τρικάλων, που συνδέει την πόλη με την Καλαμπάκα και το μήκος της φτάνει στα 13,7 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με κάποιες αναφορές στο διαδίκτυο σε περίπτωση που συμπεριλάβει κανείς και τις ελάχιστες καμπές που υπάρχουν στη χάραξη της, το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε 18 km.

3.Η τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας καταγράφεται στην Κομοτηνή, έχει μήκος 10 χιλιομέτρων και βρίσκεται στην κατεύθυνση προς Αλεξανδρούπολη της Εγνατίας Οδού.