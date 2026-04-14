Η Cupra, ανερχόμενη φίρμα με μια άκρως ενδιαφέρουσα γκάμα μοντέλων, ετοιμάζεται πυρετωδώς για την ανανεωμένη έκδοση του Born. Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της φέρνει σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, την τεχνολογία και την αυτονομία. Ειδικότερα, θα φέρει φρέσκια σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, προσφέροντας μια πιο αιχμηρή και εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία οδήγησης και την πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό του ξεχωρίζει το νέο σχεδιαστικά ταμπλό με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες που θα κάνουν τη ζωή του οδηγού πιο εύκολη. Το τιμόνι έχει επανασχεδιαστεί, ενώ και σε αυτό το αυτοκίνητο θα δούμε φυσικούς διακόπτες αντί για χειριστήρια αφής. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αυξήθηκε στις 10,25 ίντσες και η κεντρική οθόνη infotainment φτάνει τις 12,9 ίντσες, λειτουργώντας με νέο Android-based λειτουργικό.

Το μεγάλο νέο ότι η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει τρεις επιλογές: η βασική έκδοση αποδίδει 190 ίππους με 58 kWh μπαταρία και αυτονομία περίπου 450 χλμ, η Endurance 231 ίππους με 79 kWh και αυτονομία έως 600 χλμ., ενώ το κορυφαίο Born VZ φτάνει τα 326 ίππους, 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα, διατηρώντας αυτονομία έως 600 χλμ. Στο νέο μοντέλο το ξεχωριστό σημείο είναι η αυτονομία του, που του δίνει τη δυνατότητα να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς το άγχος του εφοδιασμού, όντας το στοίχημα που έχουν πετύχει οι φίρμες ταχύτατα, εκπληρώνοντας το όνειρο των φανατικών της ηλεκτροκίνησης που βλέπουν τα ηλεκτρικά μοντέλα, με άλλο μάτι.