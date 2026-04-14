Η αγορά ακινήτων της Αττικής αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο σταθερότητας μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον μεταβλητότητας. Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty, η γεωπολιτική συγκυρία του 2026 επαναπροσδιορίζει την αξία των ελληνικών ακινήτων, μετατρέποντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα και συνολικά την Αθήνα σε μαγνήτη διεθνών κεφαλαίων.

Οι αποδόσεις στις προνομιακές τοποθεσίες της Αττικής κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 5,5%, ποσοστά ιδιαίτερα ικανοποιητικά για πολυτελή επενδυτικά ακίνητα σε διεθνές επίπεδο. Την ίδια στιγμή, πολλές άλλες αγορές αντιμετωπίζουν υψηλή μεταβλητότητα και αυξημένο ρίσκο χώρας.

Η Αθήνα ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Σύμφωνα με την ανάλυση της Premier Realty, για τους επενδυτές πολύ υψηλής καθαρής θέσης (Ultra-High-Net-Worth Individuals – UHNWI), η Αθήνα προσφέρει τον συνδυασμό κεφαλαιακής υπεραξίας και «σκληρού» νομίσματος. Το ακίνητο μετατρέπεται έτσι σε έναν ασφαλή «κουμπαρά» αξίας στην καρδιά της Μεσογείου.

Η Premier Realty υπογραμμίζει τρεις βασικούς άξονες που καθορίζουν τη δυναμική της αγοράς:

1. Από το ρίσκο στη σιγουριά – Η φυγή κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή

Το 2026, η ελληνική αγορά ακινήτων ξεχωρίζει για την προβλεψιμότητά της. Ενώ άλλες αγορές της περιοχής αντιμετωπίζουν προκλήσεις ασφάλειας και οικονομικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα εκπέμπει θεσμική σταθερότητα.

Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο κράτους δικαίου που μεταφράζεται σε πιο θωρακισμένες αποδόσεις για τα πολυτελή ακίνητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας και των Βορείων Προαστίων. Έτσι, λειτουργεί ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας σημαντικές ροές κεφαλαίων από:

• Τουρκία: Με πληθωρισμό άνω του 30% και τη λίρα υπό πίεση, η Ελλάδα προσφέρει το «καταφύγιο» του ευρώ. Οι Τούρκοι επενδυτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα αγοραστών στην Αθήνα.

• Ισραήλ: Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 22% το τελευταίο έτος, ξεπερνώντας το 1,2 δισ. ευρώ. Οι Ισραηλινοί εστιάζουν σε ολόκληρα κτίρια στο κέντρο και σε παραθαλάσσιες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

• Ιράν: Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται μέσω του προγράμματος Golden Visa, ως μέσο προστασίας κεφαλαίων και πρόσβασης στην Ευρωζώνη.

2. Η αμερικανική κυριαρχία στα πολυτελή ακίνητα

Το 2026 σηματοδοτεί και την ενίσχυση της παρουσίας επενδυτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αγορά υπερπολυτελών ακινήτων. Οι Αμερικανοί επενδυτές αποτελούν πλέον την πιο δυναμική ομάδα στην κατηγορία ακινήτων άνω των 2,5 εκατ. ευρώ.

Επικεντρώνονται κυρίως σε επώνυμες κατοικίες με υπηρεσίες (branded residences) και μεγάλες παραθαλάσσιες βίλες (estate villas). Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω της σχέσης αξίας προς τιμή σε σύγκριση με αγορές όπως το Μαϊάμι ή η Γαλλική Ριβιέρα.

Η ισχύς του δολαρίου και η αναζήτηση ποιοτικών «περιουσιακών στοιχείων τρόπου ζωής» σε σταθερό περιβάλλον έχουν καταστήσει τους Αμερικανούς κυρίαρχους και στις αγορές υπό κατασκευή κατοικιών υψηλής αρχιτεκτονικής. Για πολλούς, η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον «plan B», αλλά μια μόνιμη επιλογή εγκατάστασης στην Ευρώπη – ένα πραγματικό «home away from home».

3. Μετατόπιση κεφαλαίων από την Κεντρική Ευρώπη

Η αύξηση του κόστους ζωής και της φορολογίας στις βόρειες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στρέφει το ενδιαφέρον προς την Αθήνα, η οποία προσφέρει ανώτερη ποιότητα ζωής με χαμηλότερο κόστος. Το 2026 παρατηρείται αυξημένη εισροή ψηφιακών νομάδων και συνταξιούχων υψηλού εισοδήματος από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σκανδιναβία.

Παρά τις αυξήσεις τιμών, η ελληνική αγορά παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με πόλεις όπως το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Η Αθήνα ως διεθνές επενδυτικό κέντρο

Όπως σημειώνει η Κορίνα Σαΐα, το 2026 η Αττική δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή αγορά, αλλά έναν διεθνή επενδυτικό προορισμό. Η ελκυστικότητα του ελληνικού πολυτελούς real estate ενισχύεται από τη σπανιότητα ποιοτικών ακινήτων και τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών.

Η γεωπολιτική σταθερότητα, το ισχυρό ευρώ και η θεσμική θωράκιση καθιστούν τα ελληνικά ακίνητα αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, η Αθήνα διαμορφώνεται ως ασφαλές λιμάνι όπου το κεφάλαιο μπορεί να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξία του.

Για τον σύγχρονο επενδυτή, το ερώτημα δεν είναι πλέον «γιατί Ελλάδα», αλλά «πότε».