Σκέφτεστε να πουλήσετε, να νοικιάσετε ή να χτίσετε; Πριν κάνετε το επόμενο βήμα, βεβαιωθείτε ότι δεν βαδίζετε στα τυφλά. Πολλές συμφωνίες “ναυαγούν” την τελευταία στιγμή λόγω πολεοδομικών περιορισμών που αγνοούνταν. Η λύση βρίσκεται σε δύο βασικές βεβαιώσεις που κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου οφείλει να έχει στον φάκελό του, διασφαλίζοντας ότι η περιουσία του είναι θωρακισμένη και έτοιμη για αξιοποίηση. Αυτά είναι, η Βεβαίωση Όρων Δόμησης και η Βεβαίωση Χρήσεων Γης.

Τι περιλαμβάνουν οι βεβαιώσεις

Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης αποτελεί το επίσημο έγγραφο που ορίζει τι επιτρέπεται να χτιστεί σε ένα οικόπεδο. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και οι αποστάσεις από τα όρια.

Από την άλλη, η Βεβαίωση Χρήσεων Γης καθορίζει τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε ένα ακίνητο, όπως αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατοικία, κατάστημα, τουριστική εκμετάλλευση ή αποθήκη.

Γιατί θεωρούνται απαραίτητες

Οι δύο αυτές βεβαιώσεις προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για ιδιοκτήτες και επενδυτές. Πρώτον, συμβάλλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε αξιοποίησης, καθώς ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ακριβώς τι κατέχει χωρίς να βασίζεται σε παρωχημένα δεδομένα ή υποθέσεις.

Δεύτερον, ενισχύουν την ασφάλεια συναλλαγών, προστατεύοντας αγοραστές και μισθωτές από δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως προκαταβολές για σχέδια που τελικά δεν επιτρέπονται.

Επιπλέον, συμβάλλουν στην αποφυγή λανθασμένων επενδύσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο ματαίωσης έργων, αυξημένου κόστους μελετών ή αναθεώρησης σχεδίων. Τέλος, προτείνεται να ενσωματώνονται σε έναν πλήρη φάκελο με σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, που διευκολύνει κάθε μελλοντική πράξη, όπως μεταβίβαση, άδεια ή πώληση.

Κόστος έκδοσης

Το κόστος έκδοσης των βεβαιώσεων διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία και τις ανάγκες κάθε αιτήματος. Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης κοστολογείται μεταξύ 250 και 400 ευρώ, ενώ η Βεβαίωση Χρήσεων Γης κυμαίνεται από 250 έως 350 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, όταν η διαδικασία συνδυάζεται με την εκπόνηση νέου τοπογραφικού, το συνολικό κόστος προσαρμόζεται αναλόγως της περίπτωσης, ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιπλέον τεχνικές απαιτήσεις.