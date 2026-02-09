Με τις διατάξεις του νόμου 5162/2024 θεσμοθετείται και εμπλουτίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα – γεωπύλη «valuemaps.gov.gr – Αντικειμενικός προσδιορισμός αξιών ακινήτων σε χάρτη». Η πλατφόρμα λειτουργεί ως επίσημο ψηφιακό μητρώο του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ), παρέχοντας πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τις τιμές εκκίνησης, τους συντελεστές αυξομείωσης, τους χάρτες, τους πίνακες τιμών και τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.

Μέσω της εφαρμογής παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες για τις ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού και παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας κάθε ακινήτου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία και επιτρέπει τον εντοπισμό των τιμών ζώνης για ακίνητα σε όλη τη χώρα που υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού αξιών.

Ο πολίτης, επιλέγοντας μέσω του ψηφιακού χάρτη τον δρόμο όπου βρίσκεται το ακίνητο που τον ενδιαφέρει, μπορεί να δει την ισχύουσα τιμή ζώνης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις αρχές του 2022. Ο ψηφιακός χάρτης ενημερώνεται σταδιακά με νεότερα στοιχεία.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής:

Οι κυκλικές ζώνες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα και οι γραμμικές με πορτοκαλί, σε κλίμακα 1:36.000 ή μεγαλύτερη, συνοδευόμενες από ετικέτα με το όνομα της ζώνης και την τιμή σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η εναλλαγή μεταξύ των αναπροσαρμογών του 2018 και του 2021 γίνεται μέσω σχετικού κουμπιού στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Για τον εντοπισμό ζώνης, ο χρήστης εισάγει διεύθυνση, τοπωνύμιο ή κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και εστιάζει στη ζώνη ενδιαφέροντος.

Επιλέγοντας μια ζώνη (σε κλίμακα 1:72.000 ή μεγαλύτερη), εμφανίζεται παράθυρο με πληροφορίες, τον σχετικό πίνακα και χάρτη του ΦΕΚ, καθώς και τους ενημερωμένους συντελεστές εμπορικότητας.

Η εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικής αξίας για μεταβιβάσεις ενεργοποιείται από το κουμπί πάνω δεξιά. Με την επιλογή του ακινήτου και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, εμφανίζεται η αντικειμενική αξία. Η λειτουργία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Η πλατφόρμα valuemaps.gov.gr

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακού χάρτη με τις τιμές ζώνης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση valuemaps.gov.gr και παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων

Η φορολογητέα ύλη καθορίζεται από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ενώ ο Αντικειμενικός Προσδιορισμός ορίζει τον τρόπο υπολογισμού μέσω των σχετικών εντύπων.

Πότε εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα

Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω επαχθούς αιτίας, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και σε περιοχές ενταγμένες στο σύστημα. [ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1]

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας

Τα ακίνητα κατατάσσονται σε δώδεκα κατηγορίες και για κάθε κατηγορία εφαρμόζεται διαφορετικό έντυπο υπολογισμού. [ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2, παρ. 1]

Κατάταξη ακινήτου σε κατηγορία

Η κατάταξη αποδεικνύεται από την οικοδομική άδεια, την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τον τίτλο κτήσης. Ελλείψει αυτών, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος. [ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2]

Ακίνητα με αλλαγή χρήσης

Αν ένα κτίσμα έχει υποστεί ουσιώδεις επεμβάσεις και η χρήση του διαφέρει από εκείνη της οικοδομικής άδειας ή του τίτλου κτήσης, εντάσσεται στη νέα κατηγορία ακινήτου και η αξία του υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο. Τα στοιχεία διασταυρώνονται και από τη δήλωση φόρου εισοδήματος του πωλητή ή δωρητή. [ΠΟΛ 1149/9-6-1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) άρθρο 2]

Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης

Με την απόφαση αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β’ 2375/07.06.2021) αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές εκκίνησης των περιοχών που υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα και καθορίστηκαν νέοι συντελεστές αυξομείωσης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών.