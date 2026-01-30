Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας από τους βασικούς φόρους που επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ωστόσο και για το 2026 υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες μείωσης για όσους γνωρίζουν τι πρέπει να προσέξουν.

Οι σωστές δηλώσεις στο Ε9, η αξιοποίηση των εκπτώσεων για κενά ή ημιτελή ακίνητα, αλλά και η ασφάλιση κατοικιών μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητά χαμηλότερο φόρο.

Δείτε τα βασικά σημεία που αξίζει να ελέγξετε έγκαιρα.

ΕΝΦΙΑ 2026: Σημεία που πρέπει να προσέξετε για μειωμένο φόρο

Διορθώσεις στο Ε9

Έως το Σάββατο 31/1 η προθεσμία για διορθώσεις.

Κύριοι & βοηθητικοί χώροι

Η σωστή δήλωση αποθήκης και πάρκινγκ ως βοηθητικοί χώροι οδηγεί σε μείωση ΕΝΦΙΑ έως 90%.

Υπόγεια

Λάθος δήλωση υπόγειου ως ισόγειας κύριας χρήσης αυξάνει τον φόρο.

Κενός όροφος

Αν δεν δηλωθεί όροφος, το ακίνητο υπολογίζεται με τον υψηλότερο συντελεστή (ως 6ος όροφος).

Ημιτελή & κενά κτίσματα

Ακίνητα ημιτελή, μη ηλεκτροδοτούμενα ή με εργοταξιακό ρεύμα δικαιούνται έκπτωση 60%.

Έτος κατασκευής

Η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας και όχι από την ολοκλήρωση του ακινήτου.

Ποσοστό ιδιοκτησίας & εμπράγματο δικαίωμα

Σωστή δήλωση ποσοστού και δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή ή επικαρπία).

Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ στα κλειστά ακίνητα τραπεζών & servicers

Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers.

Για να αποφευχθεί, το ακίνητο πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο 2025 .

Στο χαρτοφυλάκιο: 8.300 ακίνητα των τραπεζών 11.000 ακίνητα των servicers (μέσω πλειστηριασμών)



Έως 16/2 οι αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ από ασφαλισμένα ακίνητα

Προϋποθέσεις

Αξία ανακατασκευής: 900€ / τ.μ.

Υποχρεωτική ασφάλιση για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα .

Μείωση 20% για ακίνητα αξίας έως 500.000€ .

Μείωση 10% για ακίνητα αξίας άνω των 500.000€ .

Ελάχιστη ασφάλιση 3 μήνες – έως 1 έτος αναλογική μείωση.

Διαδικασία