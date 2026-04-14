Ανεβαίνει ξανά το κόστος στα καύσιμα και πιέζει τους οδηγούς. Την αύξηση την κατάλαβαν για τα καλά οι εκδρομείς του Πάσχα. Στα νησιά οι τιμές ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Οι βενζινοπώλες προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Με το ρεζερβουάρ άδειο και το fuel pass ήδη να έχει καταναλωθεί σε ένα «γέμισμα» οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με τις νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.

Οι εκδρομείς του Πάσχα, ειδικά όσοι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές στα νησιά, αναγκάστηκαν να φουλάρουν με ακριβότερη τιμή από όσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Αττική.

ΠΑΡΟΣ: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,208 έως 2,225 ευρώ ανά λίτρο.

ΑΙΓΙΝΑ: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,129 έως 2,139 ευρώ ανά λίτρο.

Όσοι ταξίδεψαν οδικώς, υπολογίζουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των καυσίμων.

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΒΑΛΑ (μετ’ επιστροφής): Το κόστος βενζίνης ανέρχεται στα 130 ευρώ.

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Το κόστος πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Αναμένεται αύξηση

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους η νέα κλιμάκωση στη μέση ανατολή προμηνύει μεγαλύτερες ανατιμήσεις, στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Ήδη σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράφει αύξηση πάνω από 6,5%, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια.

Έτσι αρκετοί οδηγοί αλλάζουν την καθημερινότητά τους, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

Οι καταναλωτές αλλά και οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν και θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο και να δοθεί τουλάχιστον μια ακόμη φορά το επίδομα καυσίμων.