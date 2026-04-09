Με την ισορροπία του τρόμου να παραμένει στη Μέση Ανατολή, η πρόσφατα ανακοινωθείσα εκεχειρία προσφέρει μία «ανάσα», με την ένταση ωστόσο να παραμένει στο «κόκκινο» και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αγωνία.

«Το πετρέλαιο χτυπάει ‘ταβάνι’»

Η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα συνεχίζει να σκιάζει τις αγορές, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει «όμηρος» των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, κρατώντας τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.

Με την πασχαλινή έξοδο να έχει ήδη ξεκινήσει, οι Έλληνες καταναλωτές, που προσπαθούν να προσαρμόσουν τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς στα νέα δεδομένα, βλέπουν σταθερά υψηλές τις τιμές στην αντλία, καθώς οι μειώσεις στα πρατήρια αναμένονται με καθυστέρηση.

«Εμένα οι πελάτες μου, τα 50 ευρώ τα βάλανε όλα, γιατί θα φύγουν», αναφέρει, μιλώντας στο MEGA, η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, σχετικά με το fuel pass που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ως μέτρο στήριξης.

«Σήμερα έπεσε η αμόλυβδη. Το πρωί, η παραλαβή που ήρθε, έπεσε η αμόλυβδη, όχι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, ξέρουμε πολύ καλά, ότι από τον καιρό που άρχισε ο πόλεμος, χτυπάει ‘ταβάνι’», συμπληρώνει.

«Το πώς θα είναι η εξέλιξη των τιμολογίων, δεν ξέρω».

Η επόμενη μέρα φαντάζει αβέβαιη, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση απειλεί να εκτινάξει ξανά τις τιμές στην αντλία.