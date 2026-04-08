Νέα απάτη με SMS για το Fuel Pass βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα που προσποιούνται επίσημες ειδοποιήσεις από το gov.gr, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και τραπεζικούς κωδικούς πολιτών.

Τα μηνύματα αποστέλλονται από 12ψήφιους αριθμούς, όπως ο 447481838437 και ενημερώνουν τους παραλήπτες, ότι δήθεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III. Οι πολίτες καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα την κάρτα τους μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη πλατφόρμα του gov.gr, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων στοιχείων. Παράλληλα, οι δράστες ασκούν πίεση στους χρήστες, προειδοποιώντας ότι η μη έγκαιρη ενεργοποίηση θα οδηγήσει σε απώλεια της επιδότησης.

Το μήνυμα που διακινείται έχει ως εξής:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov .gr – Fuel Pass III

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III.

Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov .gr:

https://service-vouchers.cc/fuelpass

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Y” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και πριν από λίγες ημέρες, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το επίδομα καυσίμων ως δόλωμα για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η τακτική τους βασίζεται στην αποστολή μαζικών, παραπλανητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με φράσεις όπως «Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Fuel Pass», προκειμένου να παραπλανήσουν τους χρήστες.

Για την προστασία του κοινού, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με τέσσερις «χρυσές» οδηγίες, τονίζοντας το βασικό μήνυμα: «Μην βιαστείς να πατήσεις το link».

Μην βιαστείς να το πατήσεις!

Έλεγχε πάντα τον αποστολέα.

Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα.

Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.