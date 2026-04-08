Συνεχίζονται σήμερα, Τρίτη 8 Απριλίου, οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026 για τους δικαιούχους με ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7, μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι τεχνικές καθυστερήσεις στο σύστημα.

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 8, 9 ή 0. Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και έως τη λήξη της προθεσμίας, στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας

Η απόφαση για τμηματική υποβολή αιτήσεων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος. Την πρώτη ημέρα, το σύστημα δέχθηκε εξαιρετικά υψηλό αριθμό αιτήσεων, γεγονός που προκάλεσε προσωρινές διακοπές στη λειτουργία του.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 6 Απριλίου 2026 στις 17:00 και έως τις 30 Απριλίου 2026.

Διαδικασία αίτησης και τρόποι πληρωμής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τους ανήκει. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να ανήκει στον αιτούντα ως δικαιούχο ή συνδικαιούχο.

Για την ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιώνονται το κινητό τηλέφωνο και το email του πολίτη. Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Ύψος επιδότησης και χρήση της κάρτας

Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, η ενίσχυση φτάνει έως 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας για όσους κατοικούν σε νησιωτικές περιοχές και έως 50 ευρώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν επιλεγεί κατάθεση σε λογαριασμό, τα ποσά διαμορφώνονται σε 50 και 40 ευρώ αντίστοιχα.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, η επιδότηση φτάνει έως 35 ευρώ στις ειδικές περιοχές και 30 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα, ενώ με κατάθεση περιορίζεται σε 30 και 25 ευρώ. Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων, μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Δεν υποστηρίζει ανάληψη μετρητών και το υπόλοιπο πρέπει να αξιοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Χρόνος πίστωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης απαιτούνται έως 48 ώρες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την πίστωση των χρημάτων. Ωστόσο, λόγω της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα, ενδέχεται να σημειωθούν μικρές καθυστερήσεις για όσους υποβάλουν αιτήσεις αυτές τις ημέρες.