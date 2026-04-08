Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η οικονομική βοήθεια για τα καύσιμα συνοδεύεται, τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες, από μια σειρά τεχνικών δυσλειτουργιών που δοκιμάζουν την υπομονή των δικαιούχων. Παρά τον προγραμματισμό βάσει ΑΦΜ, η πλατφόρμα φαίνεται να «λυγίζει» υπό το βάρος της αυξημένης επισκεψιμότητας, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εγκλωβισμένους ανάμεσα σε μηνύματα σφαλμάτων και άσκοπες παραπομπές στα ΚΕΠ.

Από το μπλοκάρισμα στην επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέχρι την ξαφνική «εξαφάνιση» των οχημάτων από το σύστημα, ορισμένοι δικαιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ψηφιακό παράδοξο. Και ποιο είναι αυτό; Ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια… απορρίπτονται από το σύστημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαίτηση συμπλήρωσης email στο ΕΜΕπ για την ολοκλήρωση της αίτησης. Ωστόσο, το mail επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, μετά την καταγραφή του email του χρήστη, δεν έρχεται ποτέ, ενώ το κουμπί επαναποστολής είναι απενεργοποιημένο. Αποτέλεσμα είναι να μπλοκάρεται η διαδικασία.

Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ή συναντούν ακατανόητα σφάλματα, υπάρχουν δύο βασικές οδοί επίλυσης:

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, λειτουργεί το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος (2102154173), καθημερινά από 09:00 έως 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην επισήμων αργιών. Οι πολίτες μπορούν, επίσης, να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους μέσω email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.gr.

Επιβεβαίωση στοιχείων με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ

Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα επιμένει ότι «δεν έχει γίνει επιβεβαίωση στοιχείων» ή ζητά φυσική ταυτοποίηση, οι πολίτες καλούνται να απευθυνθούν σε ένα κοντινό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εκεί, οι υπάλληλοι μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τέλος, αν το σύστημα σας εμφανίζει λανθασμένα ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο στο όνομά σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε άμεσα με την τηλεφωνική υποστήριξη ή να επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα της στιγμής ή πρόβλημα στη διασύνδεση των μητρώων.

Ποιοι έχουν σειρά σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ: