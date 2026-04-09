Η τρίτη ομάδα δικαιούχων του Fuel Pass, με ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0, μπορεί να υποβάλει από σήμερα (9 Απριλίου 2026) τις αιτήσεις της, σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη διαδικασία. Ωστόσο, τα συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα έχουν οδηγήσει στην ενεργοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην πράξη, οι δυσκολίες παραμένουν σημαντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποστέλλεται ο απαραίτητος κωδικός επιβεβαίωσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία ταυτοποίησης να «κολλάει». Η πλατφόρμα παραπέμπει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση στοιχείων, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση σε όλη τη χώρα.

Τα πρώτα τεχνικά προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, όταν το σύστημα υπερφορτώθηκε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Παρά την εφαρμογή του νέου τρόπου υποβολής αιτήσεων, βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη και πολλοί χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περισσότερες από 800.000 αιτήσεις, σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα σειρά έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή η πλατφόρμα ανοίγει για όλους τους πολίτες έως τις 30 Απριλίου, με την πίστωση να γίνεται εντός 48 ωρών από την έγκριση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0, ενώ από την Παρασκευή 10 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους έως και τις 30 Απριλίου.

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς taxis και προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό, επιβεβαιώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και προχωρά στην υποβολή.

Στη συνέχεια επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή δηλώνει εκείνον του οχήματος που μισθώνει, καθώς και τον τρόπο λήψης της επιδότησης — είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με τραπεζική κατάθεση.

Όσοι επιλέγουν ψηφιακή κάρτα, διαλέγουν τον οργανισμό έκδοσης ανάμεσα στις τράπεζες ALPHABANK, EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.. Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, ο δικαιούχος εισάγει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Χρόνος πίστωσης και εναλλακτικοί τρόποι υποβολής

Μετά την έγκριση της αίτησης, το ποσό πιστώνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στον τραπεζικό λογαριασμό είτε στην ψηφιακή κάρτα. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω των ΚΕΠ, με φυσική παρουσία ή εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου.

Τα ποσά της επιδότησης Fuel Pass

Τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων (νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.